Veronika Kubošná coby juniorka kategorie A nastoupila spolu s českou gymnastickou špičkou k závodu Mistrovství ČR mistrovské třídy, které pořádal z pověřeni České gymnastické federace oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Brno I.

Závod Mistrovství ČR mistrovské třídy pořádal z pověřeni České gymnastické federace oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Brno I. | Foto: se souhlasem Ivany Křístelové

Talentovaná závodnice Klubu sportovní gymnastiky Znojmo již přičichla velké gymnastice. Vzpomeňme nedávné úspěšné Mistrovství Evropy v Rimini, ale i jiné mezinárodní závody v Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Spojených arabských emirátech.

Tentokrát je to však jiné. Touha ukázat se na domácí půdě v co nejlepším světle a potvrdit, že do českého reprezentačního výběru rozhodne patřím. Forma je náležitě vyladěna, i rozcvičení před závodem probíhá poklidně. Stejný sen se právě promítá v hlavách více mladých slečen. Riskovat, či vsadit na jistotu?

Péra v nohách mladou znojemskou závodníci již nejednou vynesla do závratných výšin nad přeskokový stůl. I dnes na ně Veronika spoléhá nejvíc. Jen to nepřepálit a přesně zapíchnout doskok. Ale co to? Veronika se sbírá ze země a sama neví, jak se to mohlo stát. Dřívější rozbalení salta vpřed po přemetu zapříčinilo doskok pod úhlem, který již nešlo vybalancovat. No co se dá dělat, fyzika je fyzika. Gymnastka nesmí házet flintu do žita. Vždyť má ještě druhý pokus a stále šanci dostat se do finále. Jako druhý skok si zvolila cukuharu, kterou skáče již od svých devíti let. Rozběh, odraz, výška, rotace, perfektně zapíchnutý doskok.

Bude to stačit? Průměr známek za oba skoky 11,875 b. Pouhá 0,1 b. znemožnila Veronice účast ve finále. Sedmička je prý šťastné číslo, ale tentokrát ze 7. místa asi Verča velkou radost neměla. Co se dá dělat. Dala ses na vojnu, musíš bojovat. A Veronika je opravdu velká bojovnice. Na bradlech za poslední rok opravdu zapracovala. K dlouho připravovanému dvojnému saltu vzad v závěru sestavy zařadila nově obraty ve stoji na rukou o 180 i 360 stupňů i veletoče vpřed. Jen se vejít do přísných pravidel tak, aby byl každý prvek uznán ve své obtížnosti a žádný nebyl nijak ponížen.

Povedlo se. Veronika za svou sestavu dostává o 0,75 b. více než v Rimini a postupuje do finále na bradlech. Neusnout na vavřínech a svou koncentraci zaměřit jen a jen na kladinu. I tady zařazuje Verča letošní novinku blecha + plančik, nebo-li rychlý přemet vzad a prohnuté salto vzad s doskokem jednonož. Ustála. Následují skoky, pohybovka, pirueta, šprajcka, … pád. Taková je kladina. Chvilka nepozornosti. Užuž to chceš mít za sebou a … jsi na zemi. Ale tohle už přece znáš. Takových pádů ještě v životě bude. Důležité je se nevzdat a rozdělanou práci dokončit. Takže šup nahoru a elegantně seskočit toporným saltem s obratem o 360 stupňů.

Veronika není jediná, která se poroučí z kladiny dolů, ale přeci jen předchozí nezdar na oblíbeném přeskoku je trochu znát v celé sestavě. No co. Zbývají prostná. První tóny Šavlového tance Arama Chačaturjana Veroniku pořádně rozparádí a tentokrát vše udělá přesně tak, jak jí trenérky Kateřina Janečková a Kateřina Vlková kdy na trénincích radily. Dvojné salto vzad je zapíchnuté a jede se dál. Přemet salto vpřed s obratem, skoky, piruety, choreografie,… a závěrečná póza. Verča může být se svým výkonem spokojená.

A spokojené byly tentokrát i rozhodčí, které Verčinu sestavu ohodnotily známkou 12,100 b. Postup do nedělního finále. Úžasný závěr sobotního dne v zaplněné hale Sokola Brno I na Kounicově ulici, která opět v neděli přivítá všechny finalisty Mistrovství ČR.

Po kadetkách a kadetech nastupují na závodní plochu spolu juniorky, junioři, ženy i muži, kteří se vždy po šesti probojovali na to které nářadí. Kromě Veroniky Kubošné ve finále uvidíme i další znojemské odchovance borce Martina Pospíšila a Milana Neshybu. Tak držíme pěsti.

Závod je to dlouhý, ale stále je se na co dívat. Dokonalé ovládání svého těla i své mysli, dokonalé využívání fyzikálních zákonů. Nepřestáváme žasnout, co všechno člověk dokáže. Své sestavy bravurně předvedl Milan Neshyba, který skončil 5. na kruzích, 6. na bradlech a 6. na hrazdě. Martin Pospíšil skončil na bradlech na 4. místě. Do finále postoupil i na hrazdě, kde zvítězil a stal se tak Mistrem ČR. Gratulujeme oběma borcům a děkujeme, že nezapomínají na svůj mateřský klub.

Na své první finálové nářadí nastupuje Veronika Kubošná na bradla. Nedýcháme. Sledujeme každý úhel, každou kolmici, každou špičku, protažení, sklopení, výška, doskok. Dvojné salto přesně zapíchnuté a ještě o něco lepší známky než v kvalifikaci. 3. místo a Veronika se stává 2. Vícemistryní ČR na bradlech. Chvilka odpočinku, koncentrace a poslední sestava tohoto víkendu.

Veronika Kubošná se představuje rozhodčím na prostných a zahajuje svou sestavu. A opět tu jsou tóny známého Šavlového tance a tanec na prostných předvádí i Veronika. 12,133 b. Další zlepšení a titul Mistryně ČR na prostných. Gratulujeme a zároveň děkujeme Veronice za nevšední zážitek. Veronika prokázala své kvality a že do "dream teamu" k cestě na Olymp rozhodně patří.

Kub sportovní gymnastiky Znojmo zároveň děkuje všem, kteří nás podporují a pomáhají nám plnit dětské sny. Za finanční pomoc děkujeme městu Znojmo, obci Chvalovice, NSA, ČGF, OS ČUS Znojmo, SVČ Znojmo, Jm kraji a všem dalším našim sponzorům. Rovněž děkujeme za spolupráci ZŠ JUDr. J. Mareše Znojmo, Klášterní 2 a spolku Derflice za natočení propagačního videa.