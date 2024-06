Náročné červnové víkendy probíhaly ve znamení mistrovských soutěží. Na Mezinárodní den dětí zahájila úspěšně své mistrovské tažení Veronika Kubošná, která završila svou reprezentaci Klubu sportovní gymnastiky Znojmo dvěma medailemi - zlatou za prostná a bronzovou za bradla. Těch medailí za těch téměř deset let trénování v našem klubu však Veronika vybojovala bezpočet ať již na domácí či mezinárodní půdě. Děkujeme Veronice za veškerou její dosavadní reprezentaci KSG Znojmo a přejeme jí hodně úspěchů a především radosti na její další cestě v Sokole Brno I za jejím gymnastickým snem.

Medailisté KSG Znojmo z jarních gymnastických mistrovských soutěží. Na snímku zleva Tobias Fučík, Robert Vala, Adam Hubert Kováč. | Foto: se souhlasem Ivany Křístelové

Druhý červnový víkend patřil Mistrovství ČR žáků, dorostenců a mužů. Svoje M ČR zakončil starší žák Benjamín Čuport 31. místem. Slavnostním vyhlášením byl ukončen i závod mladších žáků. Družstvo KSG Znojmo obsadilo skvělé, i když nepopulární 4. místo o pouhou 0,1 b. Dalo by se říci, že jedna nedopnutá špička rozhodla, že se naši borci na stupně vítězů nedostali. Ale tak to v gymnastice prostě chodí.

V jednotlivcích se do TOP 10 probojoval Tobias Fučík, který skončil na 7. místě. Robert Vala, který startoval mezi borci až o dva roky staršími, skončil těsně pod TOP 10 na jedenáctém místě. Srovnatelné výkony podali na 14. místě v našem družstvu hostující Karel Kořenek ze Šternberku a 15. Adam Hubert Kováč ze šedesátky nejmladších žáků, kteří se na M ČR do Prahy kvalifikovali. Potěšující je, že všichni naši mladší žáci se probojovali do nedělního finále: Robert Vala na prostných z 1. místa, Adam Hubert Kováč z 2. m., Tobias Fučík hned 3krát: na bradlech ze 3. m., na kruzích ze 4. m. stejně jako na prostných a na koni na šíř byl jako první náhradník.

Medailisté KSG Znojmo z jarních gymnastických mistrovských soutěží. Na snímku stříbrný Robert Vala - prostná M ČR Praha - mladší žáci.Zdroj: se souhlasem Ivany Křístelové

Nedělní finále M ČR sportovních gymnastů v Praze bylo i pro borce KSG Znojmo velmi úspěšné. 2. m. obsadil Robert Vala na prostných, 2. m. obhájil Adam Hubert Kováč na hrazdě stejně jako 3. m. Tobias Fučík na bradlech, který navíc skončil v tomto finále 5. na prostných a 6. na kruzích. Po finálových bojích mladších žáků dostali svou šanci předvést své umění i nejmladší žáci. A že jich nebylo málo. 97 kvalifikovaných chlapců z celé ČR prošlo sítem krajských přeborů. A pěkné gymnastické kousky předvedl i znojemský svěřenec paní trenérky Pavly Kováčové Patrik Svoboda, který po celém šestiboji skončil na 80. místě.

O tom, že Kováčovic rodina žije gymnastikou není pochyb, neboť hned následující víkend se přihlásily o slovo obě sestry Marika a Mia, které rozhodně nechtěly zůstat ve stínu svého úspěšného bratra Adama. I ony se pečlivě na svoje M ČR připravovaly a nastoupily k sobotnímu závodu. Nejdříve Marika Nina Kováčová, která se opravdu dobře vyspala a vsadila na jednoduchost, ale čistotu svých sestav. A vyplatilo se. Nina předvedla téměř bezchybně svou životní bradlovku, nespadla z kladiny, protančila prostnými a zapíchla doskok po přemetu na přeskoku. A Marika Nina Kováčová se mohla radovat ze své první mistrovské medaile a titulu 2. Vícemistryně ČR v kategorii VS 5B.

Medailisté KSG Znojmo z jarních gymnastických mistrovských soutěží. Na snímku bronzová Marika Nina Kováčová - víceboj M ČR VS Černošice - juniorky B.Zdroj: se souhlasem Ivany Křístelové

Nasadila sestře vysokou laťku. Mia vždy přistupovala k tréninkům zodpovědněji a nejinak to bylo i při rozcvičení v hale Věry Čáslavské v Černošicích. Začínala stejně jako její sestra na bradlech. V rozcvičení svou sestavu vystřihla i s náročnou letkou a veletočem vzad. Tak snad to klapne i v závodě. Náskok, vzepření vzklopmo, zákmih do stoje na rukou, pře(myk)… pád. Tentokrát byly ruce pomalejší než tělo a Mia při toči vzad do stoje na rukou nestihla včas nadhmátnout.

Bodová srážka bude v celkovém součtu citelná, ale gymnastky se nevzdávají. Boj teprve začal, nic není ztraceno. Mia vyskakuje na nohy a znovu se chystá pokořit nezbedné nářadí. Znovu naskakuje, vzklopka, stojka, přemyk, tentokrát ne do stojky, ale do zákmihu, letka na horní žerď, vzkopka, stojka na horní žerdi, veletoč, vzklopka, toč vzad a podmet s obratem. Stůj! Mia zdárně dokončila svou sestavu. Bohužel známku za svou sestavu s pádem nemůže očekávat nijak vysokou. Na kladině již Mia nepadá, ale otřes z bradel je na sestavě patrný, i obtížnost volila nižší bez riskování. V boji o medaile je však někdy riskovat třeba. Zvláště mezi ženami. Některé jsou pěkné dračice a výchozí známka 5,2 u závodnice z ČB si o stupně vítězů říká sama.

Medailisté KSG Znojmo z jarních gymnastických mistrovských soutěží. Na snímku šťatsná máma s úspěšnými dcerami.Zdroj: se souhlasem Ivany Křístelové

Na prostných Mia se svou výškou vypadá vždy elegantně, rozsahy má dostatečné, jen ustát všechny akrobatické řady. Povedlo se. Tak ještě přeskok, pro který si Mia zvolila náročnou cukuharu schylmo. Únava je znát, ale Mia to nevzdává. Rozbíhá se, odráží, roztáčí salto po odrazu z rukou a bezpečně doskakuje. Vysoká známka 11,85 b. za přeskok však po ztrátě z prvního nářadí stačí pouze na 26. místo. Šestnáctiletá závodnice však nemá ve zvyku házet flintu do žita a na dalších závodech si reputaci jistě napraví.

Celý pátek a sobotu musely na svou příležitost čekat žákyně. A dočkaly se. Nedělní M ČR žákyň bylo za doprovodu skandujících diváků opravdovým zážitkem. Všechny kvalifikované závodnice byly velmi dobře připravené, o čemž svědčí i minimální rozdíly mezi závodnicemi. Byť stupně vítězů jsou pouze tři, vítězkami jsou všechny, které se vůbec kvalifikovaly. Anežka Kalábová v kategorii VS 1A cvičila velmi soustředěně. Předvedla krásný přeskok i sestavu na bradlech. Škoda pádu z kladiny a neuznaného prvku na prostných. Jinak byly sestavy velmi pěkné a celkové 32. m. na jejím prvním M ČR velkým úspěchem.

V následujícím sledu Gabriela Emma Kroupová předvedla v kategorii VS 2A velmi jisté sestavy. Zacvičila vydařenou bradlovku, nespadla z kladiny a na prostných svou sestavu předvedla i s patřičným výrazem. Všechny prvky i vazby jí byly uznané. Gabče vyšel i rozběh na přeskok, který ji vynesl na hranici 19 b. Gabriela splnila i body pro postup do vyšší kategorie stejně jako 26!!!! jejích soupeřek z 56 kvalifikovaných, což svědčí o vysoké úrovni této kategorie. Gratulujeme k 25. místu v ČR. Ve stejné kategorii v posledním sledu M ČR startovala i Terezka Šimáková, která evidentně nebyla ve své kůži oproti 3. KZ v Praze, kde si postup zajistila. Přestože zacvičila moc pěkně, ta jiskra v oku jí poněkud chyběla. Terezka splnila všechny povinné požadavky, nebyla za nic penalizovaná. Měla všechny předpoklady dostat se do TOP 10. Ale co nevyšlo tentokrát, může se stát příště. Terka je velký talent a všechno má svůj čas. Gratulujeme k 36. místu v ČR.