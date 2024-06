Závodnice Klubu sportovní gymnastiky Znojmo mají za sebou kvalifikační závody pro Mistrovství ČR, které jsou pro postup na tuto nejvyšší soutěž ČR podmínkou. Nelze jinak. I přes síto těchto kvalifikačních závodů je třeba mistrovské soutěže rozdělit do čtyř víkendů.

Mezi dětmi je o gymnastiku nemalý zájem, což dokládají i výsledkové listiny. Rodiče si čím dál víc uvědomují, že gymnastika je základ pro všechny sporty. A svůj více než dobrý gymnastický základ potvrdily všechny závodnice KSG Znojmo, které úspěšně absolvovaly všechny kvalifikace i Přebory Jihomoravského kraje v Brně, odkud si domů přivezly deset medailí.

Jestli se mezi nimi najde další úspěšná reprezentantka ČR, tak jako se to podařilo naší Veronice Kubošné, účastnici květnového ME v Rimini, ukáže teprve čas. Ale již nyní můžeme gratulovat těm šťastnějším, kterým se podařilo na Mistrovství ČR kvalifikovat.

Nejmladší závodnice VS0A zatím na M ČR postoupit nemohou, ale pochvalu si rozhodně zaslouží. Titul Přebornice JM kraje vybojovala Nela Tomášková o pouhé 0,26 b. před svou oddílovou kamarádkou Iva Štanclovou a obě splnily VS0A. Na 12. místě ve stejné kategorii skončila Isabel Kúnová.

Kategorie C si na své M ČR budou muset počkat do října, ale výsledky z Brna říkají, že si počkáme rádi. Třeba se jim ještě podaří své sestavy dopilovat natolik, že své stříbrné medaile Stella Štolová, Klára Valachová, Simona Molíková a bronzové medaile Karolína Fruhaufová a Julie Bedřichová přetaví na zlato.

Výsledky Přeborů JM kraje - dívky VS0A: 1. Tomášková Nela, 2. Štanclová Iva, 12. Kúnová Isabel

VS1A: 3. Kalábová Anežka, 6. Valová Jana

VS2A: 5. Kroupová Gabriela Emma

VS5B: 1. Kováčová Marika Nina

VS6B: 2. Kováčová Karolina Mia

VS3C: 2. Štolová Stella, 4. Lytvynenko Daria, 5. Vranovská Eliška, 6. Grobová Veronika

VS4C: 4. Kostelníčková Nikola

VS5C: 2. Valachová Klára, 3. Frühaufová Karolína

VS6C: 2. Molíková Simona, 3. Bedřichová Julie, 5. Chlubná Hana

Výsledky Přeborů JM kraje - chlapci nejmladší žáci - 6. m. družstva: 17. Patrik Svoboda, 22. Teodor Vítek

mladší žáci - 1. m. družstva:1. Adam Hubert Kováč, 3. Tobias Fučík, 4. Robert Vala

starší žáci: 6. Benjamin Čuport

Víkend 8. - 9. 6. 2024 bude pro změnu patřit chlapcům, kdy se v sobotu v Praze představí i znojemští borci: starší žák Benjamin Čuport a mladší žáci Adam Hubert Kováč, Tobias Fučík a Robert Vala, kde mají naši borci velkou šanci navázat na své úspěšné předchůdce klubu Jiřího Kostika, Františka Černého, Michala Dudu, Filipa Hanzela, Teodora Špačka, Herberta Špačka, Martina Pospíšila, Milana Neshybu, Davida Bixe, Zda i oni dokáží přetavit hodiny náročných tréninků na medaile, nechme se překvapit. V neděli 9. 6. si své první Mistrovství ČR vyzkouší i benjamínci našeho klubu Patrik Svoboda a Teodor Vítek.

Víkend 14. - 16. 6. 2024 bude v hale Věry Čáslavské opět patřit děvčatům. Ze Znojma se na Mistrovství ČR kvalifikovaly čtyři závodnice: Tereza Šimáková a Gabriela Emma Kroupová ze 104 závodnic VS 2A, Přebornice JM kraje Marika Nina Kováčová VS 5B a její starší sestra Karolina Mia Kováčová VS6B. Vysoko nastavenou bodovou laťku 72 bodů potřebnou pro postup se nepodařilo přeskočit dvěma talentovaným závodnicím VS1A Anežce Kalábové a Janě Valové, které nyní musí počkat na rozhodnutí technické komise o možném udělení divoké karty. Nicméně obě tato děvčata předvedla na přeborech JM kraje velmi vyrovnané výkony a dokázala se probojovat do nejlepší šestky mezi závodnicemi Sokola Brno I, KSG MS Brno, Sokola Hodonín a Sokola Moravský Krumlov.

Všem našim příznivcům děkujeme za veškerou podporu.