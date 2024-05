Motorkářská akce nazvaná Kolem dukovanských komínů se konala druhou květnovou sobotu. Účastníci se sešli v Ivančicích na Palackého náměstí.

Motorkářská akce nazvaná Kolem dukovanských komínů se konala 11. května. Jednalo se o jubilejní desátý ročník. | Foto: Vlastimil Pavlík

Moderátorem byl Luděk Savana Urbánek, o hudební doprovod se postarala kapela Papakult. Připravené bylo bohaté občerstvení i doprovodný program. Akce podpořila projekt Zdravotní klaun.

Motorkáři se scházeli od desáté hodiny dopolední, v jednu hodinu po poledni byla naplánovaná vyjížďka.

Trasa vedla z Ivančic do Polánky a Jamolic, dále kolem dukovanské elektrárny do Rouchovan. Spanilou jízdou pak účastníci vyrazili směrem na Slavětice, přes hráz Dalešické přehrady do Kramolína, dále na Mohelno, Senorady, Novou Ves do Oslavan a zpět do Ivančic.