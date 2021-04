Co nového na vranovské přehradě? Při jarní procházce vládne klid a zatím prázdno

Čtenář reportér





Velikonoční výšlap k vranovské přehradě jsem si dopřál po dvou letech, k neuvěření, jak rychle to uteklo. Ze Znojma jsem chtěl jet vlakem do Šumné, nakonec jel náhradní autobus, v něm celí tři lidé. Cestou jsem vzpomínal, jak kdysi na Šumnou jezdily rychlíky a jak jsem tam já, v roce 1964, jezdil na skútru na Čaje o páté. Nádražní hotel je ale už léta zavřený, prázdný je zatím i kosek před nádržím. Cestou od nádraží jsem vzpomínal jak jsme právě tady kdysi kutáleli sudy. Na poli zrovna chlapík z traktorem pracoval, na chvíli jsme se dali do řeči.

Jarní vycházka ze Šumné na Vranov přes přehradu. | Foto: Zdeněk Gajdůšek