Po výletu s rakouským kamarádem do Wachau se náš čtenář Zdeněk Gajdůšek vypravil na další ze svých výletů do Prahy. Tentokrát se byl podívat, jak ožívá Václavské náměstí a okolí. Děkujeme Zdeňku Gajdůškovi za pěkné fotky a vyprávění.

Procházka Prahou na začátku prázdnin. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Tentokrát jsem vyrazil do Prahy ráno autobusem a potom se vydal obhlédnout Václavák. Přibylo lidí a před hotely bylo vidět už i několik žebráků a také pouliční muzikanty. Když jsem šel kolem Jalty vzpomněl jsem si jak na filmové Světáky, tak na nás, tehdy v osmašedesátém, než přišli Rusové. Do současnosti mě vrátila kousek dál fronta do Primarku, zrovna v těch dnech otevíral a lidí tam stálo pořád dost.