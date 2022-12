Koncert i oslíkův příběh u betléma. Zámek v Břežan slavil advent

Ačkoliv se adventní doba má prožívat v klidu a pohodě, my na zámku v Břežanech jsme byli v jednom kole. Ale v příjemném jednom kole. Vše se točilo ve snaze připravit našim klientům co nejpestřejší program. Dle mého názoru se nám to povedlo na jedničku. Samozřejmě samochvála nevoní, ale svůj názor mám opřený jen a jen o reakce všech zúčastněných.

Živý betlém na Zámku Břežany tentokrát vyprávěl příběh oslíka. | Foto: se svolením Zámku Břežany

Vše začalo prvním prosincovým dnem a tradičním Mikulášským turnajem ve stolním tenise, který se letos konal již po dvacáté třetí. Zúčastnilo se ho bezmála čtyřicet sportovců z devíti zařízení z Jihomoravského, Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina. V mužské kategorii si první dvě místa odvezli borci ze zámku ve Viceměřicích, ale ani my, tedy Zámek Břežany jsme nezůstali bez stupňů vítězů. Po statečných bojích si v ženské kategorii odnesla právě klientka našeho zařízení medaili za vynikající druhé místo. Po Mikulášském turnaji jsme přivítali sv. Martina. V den jeho příjezdu jsme pro všechny návštěvníky a diváky měli připravený pravdivý příběh z jeho života. Podařilo se nám přiblížit nejdůležitější část života sv. Martina a to tu, ve které se z Martina stává osobnost, kterou již po mnoho staletí v našich končinách oslavujeme. Část života, ve které Martin přestává být vojákem a stává se z něj člověk, který pomáhá slabým a všem potřebným. Bílá předehra. Znojmo si týden před Vánoci užívá sněhový poprašek Druhá adventní neděle patřila Znojemskému komornímu orchestru a Chrámovému sboru od sv. Kříže ve Znojmě. Tradiční koncert v zámecké kapli navštívilo mnoho nových posluchačů, kteří nás ujistili, že jejich návštěva na zámku určitě není poslední a už se těší na další pozvánky, které obdrží, aby se mohli našich akcí účastnit. Náš dík samozřejmě patří nejen jim, ale i samotným hráčům z orchestru a zpěvákům ze sboru, kteří k nám přijíždí již více jak 10 let a svým uměním obohacují adventní náladu nejen našim klientům. Důstojnický pavilon. Nahlédněte do nejmladší části Louckého kláštera Poslední akcí roku 2022 bylo setkání u živého betléma. Mnozí z Vás si jistě vzpomenou, že náš živý betlém je vždy něčím originální. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Zatímco v loňském roce jsme nejdůležitější událost roku prožívali očima neposedného a nešikovného anděla v tom letošním byl hlavním hrdinou oslík. Oslík, který se stal jedním z nejdůležitějších zvířat na zemi. Oslík, který pomohl Marii před vojáky krále, který se jmenoval Herodes a který přivedl nejpočetnější karavanu všech lidí, kteří přišli na svět přivítat novorozence jménem Ježíš. Samozřejmě náš příběh byl s dobrým koncem a skončil přesně tak, jak skončit měl a potlesk diváků byl obrovskou odměnou pro všech 30 herců z řad klientů našeho zámku, hlavního hrdiny oslici Lucy, kterou u nás na zámku můžete potkat po celý rok, našeho koně Kofilu, která vyhrála konkurz na roli mezi dalšími třemi koňmi a naše dva pejsky Čendu a Muffina. Advent byl určitě vydařený. Ano, byli jsme v jednom kole. Ale už teď můžu říct, že se všichni těšíme na další akce v roce 2023, na které jste všichni srdečně zváni. Ondřej Šinka