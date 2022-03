Matkám s dětmi, které našly útočiště ve středisku Word of Life v Černé hoře na Blanensku už slouží věci, které darovali lidé z Rybníků. Za pěkný příspěvek děkujeme do Rybníků.

Materiální sbírku z Rybníků odvezli tamní hasiči do střediska v Černé Hoře na Blanensku, kde už slouží lidem z Ukrajiny, kteří tam našli útočiště. | Foto: se svolením obce

Do pomoci lidem vyhnaným válkou z Ukrajiny se zapojili i dárci v Rybníkách. "Minulý týden jsme za pomocí SDH Rybníky odvezli do mezinárodního tábora Word of Life v Černé hoře na Blanensku sbírku pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Všem moc děkujeme," informovala starostka Rybníků Lucie Šenierová. Správce střediska, které běžně provozuje dětské tábory v anglickém jazyce, dar z Rybníků potěšil. "Děkujeme za štědré dary od lidí z vaší obce. Jsme nadmíru vděční za všechno, co jsme obdrželi, a díky tomu jsme mohli pomoci více Ukrajincům," napsal v poděkování obci předseda spolku provozujícího středisko v Černé Hoře Jan Halík.