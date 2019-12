„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme naším líčením zaujaly velvyslankyni z Mexika. Neustále se s námi chtěla fotit,“ svěřila se bezprostředně po soutěžní disciplíně Lenka Vu, která stála modelem Kateřině Hrbáčkové, žákyni 3. ročníku oboru Kosmetička ze znojemské Přímky.

Soutěž Mladý módní tvůrce se konala v Jihlavě na konci listopadu a zapojili se do ní žáci z celé České republiky. „Naši školu reprezentovala Kateřina Hrbáčková ze 3. ročníku. Soutěžila v kategorii facepainting, což je malování na obličej, a téma letošního ročníku bylo jednoslovné: Mexiko. Katka se inspirovala oslavou svátku mrtvých, který je pro tuto zemi významný. Vzácným hostem této soutěže, který se podílel na názoru v hodnocení, byla mexická velvyslankyně Leonora Rueda Gutierez. Ještě bych chtěla zdůraznit, že tato soutěž je v České republice jedinečná tím, že v ní hodnotí plně profesionální porota. Konkurence v této soutěži byla veliká, a proto mám velikou radost, že právě naše žákyně získala nádherné 2. místo. Pro naši školu, ale i pro město, protože obor Kosmetička se ve Znojmě dá studovat jen u nás, je to velký úspěch,“ doplnila vedoucí oboru Veronika Mahr.

A s jakými pocity se model, Lenka Vu, vrátila? „Jsem ráda, že to máme za sebou. Bylo to hektické období. Když jsme zjistily, že tématem je Mexiko, shodly jsme se s Katkou okamžitě, že se budeme inspirovat Svátkem zesnulých (Dia de Muertos), který se v Mexiku slaví každý rok velkolepě. Příprava nám zabrala téměř dva měsíce. A když jsme se vydaly do Jihlavy, kde soutěž probíhala, nervozita stoupala a já se bála, aby výsledek odpovídal naší přípravě a vůbec úsilí, které jsme vynaložily. Nakonec vše dobře dopadlo a odborná porota Kačku odměnila krásným stříbrným místem. A tak jen skromně doplňuji… zaslouženě!“

Ludmila Karpíšková