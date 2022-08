Třetí srpnový víkend vyzkoušel odolnost diváků i připravenost pořadatelů od počátku rychlými změnami počasí. „Dneska je to fičák…nejprve hic, který návštěvníci festivalu zvládli i díky vzrostlým, majestátním stromům a jejich stínu a pak přišla bouře, kvůli které byl nakonec evakuován celý festivalový areál. Program festivalu se však nakonec posunul jen o hodinu a vše se rozjelo nanovo, jen v čerstvějším a svěžejším ovzduší. Je to zážitek přátelé,“ hlásili hned první den pořadatelé. Ve čtvrtek se na festivalu představily například kapely Loretta, Doctor PP, April Art, Slope, Eric Martin a zejména Kissin Dynamite, Týr a Pain. „Přesto, že se program festivalu o hodinu zpozdil kvůli krátké, ale intenzivní bouři, všechny kapely podaly fantastický výkon a fanoušci si jejich show náramně užili,“ hodnotili první festivalový den pořadatelé.

Hlavní hvězdou pátečního programu byla formace Avantasia. Ještě před ní diváky dostali do patřičných festivalových obrátek kapely Freefall, Men in Box, Barbara Black, Amalgama či Firewind a zejména Sirenia The Unity Septicflesh. Avantasia sklidila velký ohlas a úspěch. „Byla to pohádková noc. Tobias Sammet a jeho fantastický projekt Avantasia, plný vynikajících muzikantů, ovládl festival. Tolik pozitivní energie, čiré radosti z živého hraní a tolik díků fanouškům, kolik Tobi a spol do zaplněného festivalového areálu vyslali nedostanete každý den a fanoušci to kapele vraceli přinejmenším stejnou měrou. Nálada byla výborná a všichni umělci, kterých v tomto vystoupení nebylo málo, předvedli své životní výkony! Tobias je mistr skladatel a jeho schopnost propojit se s publikem je neuvěřitelná,“ hodnotili pořadatelé.

Úspěšný byl i poslední festivalový den . „O stylový večer v podhradí postarali death metaloví Krisiun, ikona německého alternativního rocku Guano Apes energickou Sandrou Nasic v čele, a závěrečné fantastické folk-rockové překvapení festivalu, kapela Feuerschwanz, která program festivalu ROCK CASTLE 2022 skvěle zakončila. Tihle neuvěřitelně energičtí a vynikající folk-metaloví vtipálci vystupovali v Česku vůbec poprvé a doslova nadchli svou muzikou a pestrou a originální show všechny zúčastněné. Udělali tak opravdu veselou a šťastnou tečku za letošním ročníkem festivalu. A fanoušci si na cestu domů odnesli i po téměř celodenním dešti úsměvy na tvářích a rozdováděná metalová srdce,“ zhodnotili závěr festivalu pořadatelé.