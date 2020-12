Jak darovat krabici od bot

Vyber si, které sběrné místo máš nejblíž a jak staré dítě chceš obdarovat. Dárek si u sběrného místa rezervuj.

Zabal pěkné dárky, které by i tobě udělaly radost, do krabice od bot a napiš na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená. Do krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky, vše v bezvadném stavu. Tipy na dárky najdeš tady a můžeš se s pořadateli také poradit na Messengeru. Dárek odnes na vybrané sběrné místo. Postaráme se, aby se tvoje krabice dostala k dítěti z chudé rodiny. Pokud nevíš, co do krabice, nebo nestíháš dárek připravit, můžeš poslat Krabici online.

V Moravském Krumlově je možné krabici donést na tyto adresy spolupracujících organizací:



Klubovna Kolpingovy rodiny náměstí T. G. Masaryka 38 (bývalá Kooperativa), pracovní dny 14 - 18 hod.



Římskokatolická farnost Palackého 84 (po dohodě s panem děkanem)

V Oslavanech je možné krabici donést do: Domu dětí a mládeže ul. Hybešova 453, od 8 do 16 hodin, tady se letos zaměřili na věkové rozmení od 12 do 18 let (každoročně se dárečků nedostávalo)



Jak se krabice dostane k dítěti?

Sběrná místa provozují prověření dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Každé sběrné místo předem zjišťuje potřeby dětí ve svém okolí: domlouvá se s úřady, azylovými domy, nízkoprahovými centry, terénními pracovníky nebo školami a zjišťuje počet potřebných dětí a jejich věk a pohlaví. Pro tyto děti pak dárky sbírá za pomoci rezervačního systému na webu Krabice od bot, kde dárci uvidí, kolik dětí jakého věku a pohlaví je ještě potřeba obdarovat. Snažíme se, aby se co nejvíce dárků vybralo v regionu, kde se nasbírají.

Dárky, pro které nenajdeme příjemce v regionech, se každý rok rozdávají v sociálně vyloučených lokalitách na Ústecku, na západě Čech a na Slovensku za pomoci spolupracovníků dobře znalých místních poměrů. Naše akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci.

Co dát do krabice?

Vaše krabice může být jedinou vánoční nadílkou, kterou dítě dostane. Proto doporučujeme spíše než jednu věc do krabice zabalit více různorodých drobností. Darujte to, co by udělalo radost i vašim dětem. Mohou to být různé hračky, pastelky, sešity či bloky na kreslení, hezké oblečení, bonbóny, kosmetika a doplňky a další věci, které vás a děti napadnou.

Můžete přidat fotografii a vánoční přání. Věci by neměly být moc opotřebované, příliš staré nebo také křehké či nebezpečné. Nedávejte do krabice peníze ani drahou elektroniku. Pokud chcete přispět finančně, pošlete krabici online na dlouhodobou pomoc dětem v nouzi.

Krabici od bot zabalte do pěkného a pevného balicího papíru, pokud není u vašeho sběrného místa uvedeno jinak.

Na krabici nalepte štítek s věkem a pohlavím dítěte, pro které je určená, nebo ji viditelně popište.

Sbírku pořádá Diakonie českobratrské církve evangelické.

ZDEŇKA SOBOTOVÁ