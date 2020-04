Je pondělí 6. dubna, půl deváté ráno. Všechna tři děvčata ještě pilují, co je třeba doladit. Chtějí být zcela připravené. 8:45 - Teams je moderátorkou spuštěn. Všechny jsou připraveny. Moderátorka, učitelka, dvě soutěžící… třetí soutěžící se najednou odmlčela. Bydlí v Hrádku a vypadl tam kvůli opravě silnice proud. Námět pro pořad To nevymyslíš! Nic se neděje. Moderátorka je vstřícná, operativně se s týmem domlouvá na jiný termín. Je potřeba se sladit, vždyť online probíhá i výuka ve škole. Je vyhráno. Druhý pokus nahrávání proběhne ve středu v devět ráno. Doufejme, že proud bude!

Silvie Sovová, kapitánka mužstva: Společně s Terezou a Jitkou jsem se zúčastnila online krajského kola soutěže Prezentiáda. Už do školního kola jsme si zvolily téma “Jak si (ne)podělat život”. Vytvořily jsme prezentaci reflektující výsledky dotazníků, které jsme získaly v naší škole. Těšily jsme se na krajské kolo do Brna, na to, jak si s tématy poradily ostatní týmy. Bohužel, neměly jsme možnost soupeře vidět, kolo se kvůli současné situaci a nouzovému stavu uskutečnilo online, pomocí aplikace MS Teams. Náš původní termín bylo pondělí, ale vyskytl se problém. Ve vesnici, kde bydlí Tereza, opravovali silnici tak poctivě, že bagrem překopali elektrické vedení. Musely jsme tedy naše vysílání přeložit, a to na středu. To už naštěstí vše fungovalo a prezentovaly jsme, řekla bych, dobře. Co naštěstí nikdo nezpozoroval a co pro mě bylo nepříjemné, tak posledních pár minut, kdy mi moje kočka začala škrábat na dveře a mňoukat. Moderátorka mě ujistila, že to prý nebylo slyšet. Jinak za cely náš tým si dovolím říct, že se nám prezentace povedla. Bohužel jsme nemohly dát porotě naše dotazníky a všechny rekvizity, kterými jsme naše prezentování měly doplnit, ale i tak jsem s naším výsledkem spokojená.

Tereza Hocová, soutěžící: Ze začátku jsem měla trochu strach. Po uvolnění atmosféry jsem se už cítila dobře, a tak jsem si toto mohla opravdu užít. Líbil se mi přístup moderátorky a fakt, že finále by už probíhalo naživo. Doufám, že jsme podaly dostačující výkon k tomu, abychom se zúčastnily finále. Moderátorka byla skvělá. Ocenila, že jsme měly při prezentaci zapnuté webkamery – ne všechny týmy prý s tímto souhlasí. Podle mě je důležité mít oční kontakt s tím, s kým mluvím. Je to základ pro komunikaci. Prezentování mě baví, soutěž byla výborná zkušenost. A přes Teams zase něco nového.

Věřím, stejně jako děvčata, že náš tým postoupí. A pokud ne, nevadí. Není důležité vyhrát, ale znáte to. Děvčata už mají zkušeností na rozdávání.

LUDMILA KARPÍŠKOVÁ