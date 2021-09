Král Jan Lucemburský se svojí chotí přihlíželi na znojemském hradě nelítostným soubojům v podání Divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci. Akci si nenechaly ujít stovky návštěvníků, kteří do Znojma zavítali. Vinobraní jako takové nebylo, rušit plánovanou návštěvu Znojemska ale rozhodně nikdo nemusel. Na víkend byla připravena s místními vinaři akce Vinařské tripy. Přestože je Znojemské historické vinobraní spojováno hlavně s průvodem krále Jana Lucemburského, představuje především oslavu úrody a sklizně vinné révy A tak otevřené sklepy a degustace nabídli vinaři například z Hnanic a Šatova, Vrbovce nebo Chvalovic, Dobšic, Nového Šaldorfa, nechyběla ani nabída Znovínu v Louckém klášteře ve Znojmě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.