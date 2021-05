A tak si někteří z mužského osazenstva chtěli vyzkoušet zdobení kraslic a dokonce i ženy měly zájem o pletení pomlázky. Zájem byl o všechny činnosti tak veliký, že jsme museli naše vrby dodatečně ještě víc ostříhat a nebýt toho, že v našem hospodářství máme i několik vlastních slípek tak jsme dokonce neměli už ani co zdobit. Zájem o tuto naši akci nás natolik potěšil, že jsme ani chvíli neváhali a okamžitě po skončení jsme hned začali plánovat další. Vždyť se není ani čemu divit. Skoro po deseti měsících jsme se mohli těšit na něco, co budeme dělat všichni společně.

Proto hned další společná akce bylo tradiční cyklistické klání s názvem Břežany open 2021. Tento ročník byl již v pořadí pátý. Letošní byl sice ochuzený o účast žáků z místní základní školy a Mateřské školky, ale i přesto bylo nasazení našich závodníků neuvěřitelné. Mírně nebezpečnou trasu v našem zámeckém parku zvládli všichni závodníci bez sebemenšího šrámu nejen na svých tělech, ale i na svých závodních strojích. Po dlouhém zimním lenošení a nesportování byly výsledky velmi kvalitní a hlavně vyrovnané, takže do doby, než dojel poslední závodník do cíle, nebylo rozhodnuto o vítězi. Vítězem se ovšem stali všichni, byli jsme totiž rádi, že jsme takovou akci mohli uspořádat. Obrovským vyvrcholením celého závodního dne byl závod s hromadným startem imobilních klientů. Ti na svých závodních vozících svedli neskutečně vyrovnaný souboj a pořadí závodu se měnilo každým ujetým metrem. Nemusíme ani zmiňovat, že odměny pro vítěze ale hlavně všechny účastníky byly opravdu bohaté, důstojné a hlavně zasloužené. Definitivně se zimou jsme se rozloučili 30. dubna. Ano upálili jsme čarodějnici. Samozřejmě jen tu, kterou jsme si společně vyrobili. Naše kamarádky a kolegyně, které nám přiletěli k zapálenému ohni říct, že se své zimní vlády jen tak lehce nevzdají, jsme ušetřili a přemluvili, že škaredé zimy už bylo dost. Asi jsme je přesvědčili, protože s námi zůstaly i na opékání špekáčků a následnou krátkou, ale o to hlasitější diskotéku. Jaro je ve staročeských pranostikách a symbolikách vždy začátkem nového života a my všichni věříme, že tohle jaro bude opravdu po této škaredé době tím krásným začátkem všeho.

Ondřej Šinka