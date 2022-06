Je to tu! Rozhledna na Mařence slaví letos deset let. A tyto kulatiny chceme oslavit, jak se patří. Proto pro vás máme řadu akcí. Spravme si chuť po covidových letech a pojďme se radovat.

Fotbalový turnaj Mařenka cup bude v Čáslavicích 18. června. Ve tvrzi to žije. Akci s tímto názvem můžete navštívit 16. července ve Štěměchách. Těšit se můžete na řemesla, rytíře a super kulturní program. Mše svatá přímo na Mařence a báječné odpoledne na koupališti v Rokytnici nad Rokytnou je v plánu 27. srpna. Dále nás 24. září čeká Den zážitků na Březové. A rok oslav zakončí společný výšlap na Mařenku, a to 28. října. Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Děkujeme všem, kteří se do organizace oslav zapojili.

Rozhledna se nachází kousek od Předína a Štěměch. Byla otevřena v roce 2012. Je vysoká jednatřicet metrů a nahoru vede sto padesát šest schodů. Jméno Mařenka pochází z pověsti o Marianě, kterou v roce 1689 zabili loupežníci. Cesta není extra náročná, nejhorší je poslední úsek, a to prudký kopec pod rozhlednou. U Mařenky je posezení, ohniště i držák na kolo.

Mikroregion Podhůří Mařenky