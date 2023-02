K zimní procházce na krok k sousedům láká třeba nejmenší rakouské město Hardegg. Za pěkné fotky děkujeme Zdeňku Čižmářovi.

Procházka zimním Hardeggem. | Foto: Zdeněk Čižmář

Třeba na menší vycházku o víkendu láká dolnorakouský Hardegg. Stačí třeba vyrazit do Čížova, podívat se na rekonstruovaný úsek železné opony a pak sejít dolů k řece Dyji. Cestou třeba odbočit Hardeggské vyhlídce a pokochat se impozatními pohledy do údolí. Kolem někdejší celnice pak stačí přes hraniční most vejít do příjemných uliček v zimě podřimujícího městečka a prohlédnout si alespoň z venku impozantní hrad. Vytrvalejší chodci se mohou vydat na některou ze stezek po okolí, od jara do podzimu stojí za to vyjít na druhou stranu údolí a zajít se podívat do návštěvnického centra dolnorakouského národního parku Thayatal.