Moravský Krumlov snad všichni znají jako domov Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Ačkoliv to nemusí být na první pohled zcela zřejmé, i motoristický sport tu má své domovské právo. Ukazuje to docela pestrá poměrně pestrou motoristická minulost v podobě závodů silničních, motokrosových, ale také motokárových. Během mnoha soutěžních podniků v období padesátých až sedmdesátých let do města zavítala skutečná elita československého motorsportu.