Vernisáž zahájil předseda Jednoty Moravský Krumlov František Šlapanský, na jeho slova navázal předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Pavel Březina a Jednotě i jejím členům přišel popřát též starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

„Výstava byla velmi hezky koncipována. Úvodní proslovy, v nichž zazněla slova uznání a díků směrem k zaměstnancům, panely obsahující cenné informace, praktické ukázky pomůcek i produktů - váhy se závažím, pokladna na kličku, kornouty s kořením, mléko v igelitovém pytlíku - pro mě krásný návrat do dětství! A zajímavé informace, například, že historie družstva začíná 23. 1. 1920, kdy bylo založeno české spotřební družstvo pod názvem Okresní konzumní a spotřební družstvo Znojmo se 120 členy, nebo že v roce 1960 došlo k zásadní změně - byly sloučeny provozovny a členská základna a tím bylo vytvořeno spotřební družstvo Jednota Moravský Krumlov, že SČMSD (skupina COOP) sdružuje 48 spotřebních družstev,“ svěřila se se svými pocity a získanými informacemi Květoslava Pykalová, vedoucí oboru Prodavač na Přímce.

Jejího kolegu, ekonoma Jiřího Višňanského, zaujala statistika zmíněná v úvodních projevech: „Družstva prý provozují 2700 prodejen a zaměstnávají 13 500 lidí. Obrat prodejen činí asi třicet miliard korun. Stále tedy jde o největší síť maloobchodních prodejen v ČR,“ a s obdivem dodal, „obstát v současné době v tak náročné konkurenci nadnárodních řetězců, to tedy klobouk dolů.“

„Svaz českých a moravských spotřebních družstev provozuje celkem osm středních škol po celé republice a Manažerský institut COOP v Klánovicích. Naše škola, známá jako znojemská Přímka, se může pyšnit dlouholetou spoluprací se spotřebním družstvem Jednota, a to v učebních oborech Kuchař - číšník a Prodavač. Právě teď stojím u panelů, které jsou věnovány informacím o oborech, jež nabízíme, a úspěchům našich žáků, jichž dosáhli. Vidíte, je jich celá řada. Když tak teď znovu pročítám článek o úspěchu děvčat na mezinárodní soutěži v Bratislavě, kde soutěžila v technikách balení, a když kouknu kolem sebe, jak je to tu vše krásně naaranžované, vidím spojnici v paní Marcele Sklenské (vedoucí učňovského střediska oborů Prodavač a Kuchař-číšník). A když máte v týmu takovéto odborníky a zároveň, dovolte mi použít nespisovný výraz, zapálence, to je prostě radost, takových je třeba si vážit,“ doplnil Libor Hanzal.

Jednotááá, jedině Jednotááá… Kdo byl přítomen, ví, o čem je řeč. Děkujeme za krásný zážitek!

Květoslava Pykalová, Ludmila Karpíšková