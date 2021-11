Celkem soutěžilo osm dvoučlenných týmů z gastronomicky zaměřených škol, ty se do soutěže nominovaly na základě zaslané korespondenční části. Podmínkou soutěže bylo využití čtyř povinných regionálních surovin z Vysočiny: bio vepřové kotlety z přeštického prasete, kvasnicového tmavého ležáku Bernard, kysané smetany a rakytníkové 100% šťávy. Z těchto čtyř povinných surovin museli soutěžící připravit šest porcí slaného pokrmu a šest porcí pokrmu sladkého. Náš soutěžní slaný pokrm VEPŘOVÁ KOTLETA V BYLINKÁCH, DÝŇOVÉ PYRÉ, DEMI GLASE S REDUKCÍ ČERNÉHO PIVA A ZÁZVORU A GLAZOVANÝM HRÁŠKEM a sladký pokrm ČOKOLÁDOVÝ FONDANT S MALINOVO-RAKYTNOKOVÝM ROZVAREM A LIMETKOVOU SMETANOU nám posuzovala pětičlenná porota ve složení Helena Fléglová, Jan Horký, Ondřej Slanina, Pavel Mareš a Tomáš Popp. Na celý průběh soutěže dohlížel prezident soutěže pan Philippe Mille. Konkurence byla veliká. I přes to, že se jednalo o jejich první takto velkou soutěž, naši žáci se s tím vypořádali opravdu skvěle. Již velký úspěch byla možnost se takovéto soutěže zúčastnit.

Slovy Petra Kubiše : „Když jsem dostal nabídku reprezentovat naši školu, příležitosti jsem využil a okamžitě jsme se společně s mou kamarádkou Nelou Poláškovou pod vedením našich učitelek odborného výcviku Dagmar Hudečkové a Michaely Bednaříkové začali pečlivě připravovat. Ale přejděme k samotnému dni, kdy soutěž začala. Byl to den, kde pracovaly nejen nervy a strach, jak to všechno dopadne, ale zároveň to byl i den, který se rozhodně zapíše do našich vzpomínek. Získali jsme jak nové zkušenosti a znalosti, tak i nové zážitky, za které jsme neskutečně vděční. A i když jsme se bohužel neumístili, rozhodně nás to neodradilo, spíše naopak nás to posunulo ještě dál. Já věřím, že až tuhle soutěž navštívíme příští rok, tak všem ukážeme, co se v nás skrývá. Na závěr bych chtěl jen poděkovat. Děkuji paním učitelkám, že nás na tuhle soutěž velmi důsledně připravovaly a dokázaly nás uklidnit, když už naše nervy pracovaly na plné obrátky. Děkuji Nelči za její úžasnou spolupráci a za to, že jsem mohl být v týmu právě s ní. Děkuji tedy vám všem. Bez vás a vaší pomoci bych to určitě nezvládl.“

Michaela Bednaříková, Dagmar Hudečková