V sobotu 15. dubna zažil zámek v Moravském Krumlově další kulturní premiéru. V nově zrekonstruovaném prostoru jižního křídla byl otevřen výstavní prostor ve druhém patře stavby. Prostor je ideální pro výstavnictví jak svými rozměry, tak uspořádáním. Po instalaci závěsného systému tak Moravský Krumlov získal další lákadlo pro turisty i místní.

Kulturní premiéra v Krumlově. V opraveném sále spatříte díla místních fotografů | Video: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Výstavní prostor uvedla do života výstava fotografií, která propojila dva fotokluby a dvě města, a to Moravský Krumlov a Český Krumlov. Od této skutečnosti se odvíjel i název výstavy, tedy Krumlov2. Vernisáž zahájil starosta města Tomáš Třetina a poté promluvili zástupci obou fotoklubů, tedy Fotoklubu Český Krumlov a Moravského fotoklubu. Do programu přispěla dále skupina Kiksylend.

Objektivem místních fotografů. Krumlov zve na výstavu v nově opraveném sále

Za Moravský fotoklub uvedla pár slov jedna z autorek výstavy a zakladatelka skupiny Krásy Moravského Krumlova a okolí Leona Bučková společně se správcem Josefem Bukačem, kteří prezentovali Moravský Krumlov s dalšími autory ze skupiny. „Nadchl nás nápad spojení Moravského a Českého Krumlova“, uvedla Leona Bučková a zdůraznila, že celé uspořádání inicializoval Jiří Sláma ve spojení předsedy moravských fotografů. „Jme rádi, že můžeme vystavit naše fotografie v tak krásném prostředí jako je zámek a ukázat krásy Krumlova okem místních fotografů. Zároveň vyzýváme další, aby nás ve skupině navštívili. Přidejte se k nám a pojďme se spojit a bavit se fotografií. Naše skupina neslouží pouze pro profesionální fotografy, ale i místní obyvatele nebo jen návštěvníky Krumlova, či členy, kteří se fotografií baví“, dodala Leona Bučková. Tato velmi sledovaná a oblíbená skupina, která byla založena roku 2021, dává návštěvníkům různé pohledy na krásy Moravského Krumlova a celého znojemského kraje.

Výstava potrvá do 4. června a návštěvníci ji mohou navštívit každý den kromě pondělí.

Výstavní sál poté nabízí další zajímavé výstavy. Jako v pořadí druhá má název Jan Saudek „88“ a zde budou nainstalovány fotografie významného českého fotografa. Od září pak bude následovat výstava Ivana Mládka a jeho soubor obrazů Všeslovanská epopej. Tím se završí první rok fungování této zámecké galerie.

Bořivoj Švéda, ředitel MěKS