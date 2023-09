Kus práce. Obří babička zve na Znojemsku na babské krojované hody

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Je to už tradice, když se sejde Hevlínský babský spolek a z balíků slámy vytvoří uprostřed vesnice tématickou postavičku. Naposledy to bylo obří sluníčko nebo čarodějnice, nyní zve copatá babička na 2. Babské krojované hody. Ty se uskuteční 16. září a návštěvníci se mají prý na co těšit.

Kus práce. Obří babička zve na Znojemsku na babské krojované hody | Foto: Jana Dobrovolná

Babička oblečená v kroji s upletenými copánkami stojí v centru obce u Základní školy. Hevlínské ženy kromě ní vytvořily z pneumatik také modré puntíkaté hrníčky a posezení s lavičkou. Nad ní stojí nápis "Hevlínský babský spolek - hody 16. 9". Obří sluníčko zdobí obec na Znojemsku. Usmívá se na všechny, kdo jde okolo Velikonoční zajíc v obří velikosti zdobí obec na Znojemsku Právě třetí zářijovou sobotu projde vesnicí také krojovaný průvod za doprovodu Duo Huserkovi. Program je ale pestrý po celý den. Stačí si vybrat. Kus práce. Obří babička zve na Znojemsku na babské krojované hodyZdroj: Obec Hevlín