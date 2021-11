Nejen barvy podzimního listí nabízí k obdivování a vyhledávání příroda na Znojemsku. Kdo ví, kdy a kam se dobře podívat, potká moudré sovy i vznešené labutě. Za krásné fotky děkujeme Petře Písařovicové.

Podzimní procházky Znojemskem přináší i setkání s labutěmi. | Foto: Petra Písařovicová

Vlhy, dudky a další elegantní opeřence potkáme při procházkách Znojemskem zase až napřesrok, až se vráí ze svých zimovišť. Přesto podzimní procházky stále nabízejí setkání, která se vryjí do paměti a nabízí krásné obrazy. Když nad řekou leží mlha a tou tiše a vzpříměně proplouvají labutě, může mít člověk pocit, že ho zákrut toku přivedl do nějakého dávného příběhu, nebo do světa, který se s tím naším jen občas potkává. Že je zase jistě zpátky doma ve svém známém čase a prostoru ho ujistí prostořeká slípka. A až pak někdy jindy, někde jinde uvidí kalousy hřadující na stromě, může si jen pomyslet, copak ti asi o těch světech za zákrutem vědí, jen člověku nepovědí.