Celý život sportu a výchově dětí zasvětil Jaromír Jiral. Studenti ZŠ Mládeže, ve které strávil většinu svého profesního života, prozkoumali jeho příběh a vypátrali kořeny jeho lásky k pohybu. Veřejnost si je nyní může prohlédnout v jejich odvážné animované reportáži.

Animovaná reportáž žáků ZŠ Mládeže ve Znojmě | Video: ZŠ Mládeže, Znojmo

Jaromír Jiral se narodil 14. dubna 1944 v Brně. Rodina tehdy žila v Praze. V roce 1947 se přestěhovali do Znojma. O tři roky později nastoupil do 1. třídy na Vrchlického. Až do 8. třídy byl žákem ZŠ Mládeže, kterou ukončil závěrečnými zkouškami z matematiky a českého jazyka. V roce 1958 začal studovat na SVVŠ, kterou v roce1960 zrušili a studenti dál pokračovali na tzv. dvanáctileté škole, která byla ve Znojmě na Komenského náměstí. Zde v roce 1962 složil maturitní zkoušku.

Již od dětství si Jaromír Jiral přál být učitelem tělesné výchovy. Hrál závodně od 11 let fotbal, dále také volejbal, házenou, basketbal. Má také kurz potápění. Ke sportu ho vedl od malička především tatínek. Jeho velkým vzorem byl také dědeček, který působil před válkou do 1948 v lesní radě ve Znojmě. Dědeček ho naučil lásce k přírodě, a proto šel také po maturitě studovat biologii.

V roce 1962 nastoupil Jaromír Jiral do Jihlavy na Pedagogický institut, který byl po třech letech přestěhován na Univerzitu J. E. Purkyně do Brna. V roce 1966 zde ukončil státní zkouškou studia biologie a tělesné výchovy. Po ukončení vysoké školy nastoupil jako učitel na základní školu do Telče, po roce potom musel odejít na rok na vojnu. Zpět do Telče se vrací v prosinci roku 1968. V témže roce se ale uvolnilo místo učitele na Základní škole Loucká ve Znojmě.

Od června 1968 potom vyučuje na Základní škole Mládeže ve Znojmě, kde se v roce 1989 přihlásil do konkurzu na ředitele a jako ředitel zde působí až do roku 2012, kdy odchází do důchodu. Jaromír Jiral je již mnoho let aktivní při vedení sportovní mládeže ve Znojmě. Založil zde již v 70. letech oddíl hokeje žáků, byl dlouholetým předsedou lyžařského oddílu. Podílel se například na budování lyžařského vleku na Boskovštejně. V současnosti trénuje mladé basketbalisty. Sám je také stále aktivním sportovcem. Lyžuje, jezdí na kole, hraje basketbal. Ve volném čase se věnuje také své rodině, především svým pěti vnoučatům.

Znojemští studenti zpracovali životní příběhy šestice pamětníků, které možná pravidelně potkáváte na znojemských ulicích. To vše v rámci vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

Webové stránky zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/znojemsko/znojmo-2022-2023/jiral-jaromir/