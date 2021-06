Moc děkujeme dětem, učitelkám, rodičům a vůbec všem, kteří se zapojili do naší výtvarné soutěže „Les nás baví“. I navzdory neobvyklé situaci nám obrázků přišlo několik set a rozhodování nebylo vůbec jednoduché.

V první kategorii vyhrál obrázek „Dubánek“ od Davida Čekala z MŠ Čtyřlístek. Druhé místo obsadil obrázek „Srnky za Znojmem“ od Jakuba Prelovského z MŠ nám. Republiky a třetí místo obrázek „Co ztratím, když zmizí les“ Elišky Večeřové z MŠ Holandská odl. prac. Loucká. Čestné uznání patří Nikole Kubákové za „Veverka zrzečka“ ze ZŠ a MŠ Kravsko a Anežce Růžičkové za obrázek „Lišák“ ze ZUŠ Lovosice. Ve druhé kategorii vyhrál obrázek „Živý svět a neživý svět“ od Anetky Hráčkové ze ZŠ a MŠ Břežany. Druhý skončil obrázek „Sýkorky“ od Natálie Mikové ze ZŠ Luhačovice a třetí místo obsadil Filip Dušek „Co ztratím, když zmizí les“ ze ZŠ a MŠ Chrášťany. Čestné uznání patří Leoši Machkovi za „Les nás baví“ ze ZŠ a MŠ Lichnov, Elišce Valachové „Hory jsou krásné svými lesy, bez lesů zbydou jenom kopce“ z Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník, Lauře Krejzové za „Co ztratím, když zmizí les“ ze ZŠ a MŠ Chrášťany a Lukáši Tomáškovi za „Honem! Kam se schovat?“ ze ZŠ a MŠ Únanov. Ve třetí kategorii vyhrál obrázek „Když se setmí“ od Natálie Rauchové ZUŠ Libochovice. Na druhém místě skončil obrázek „Pozri sa hore (Podívej se vzhůru)“ Adely Takačové z Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník a třetí místo obsadil Adam Jabůrek „Les ze světa knih“ ze ZŠ Šatov. Čestné uznání patří Davidu Kožnarovi „Sova“ ze ZUŠ Lovosice, Emě Peřinkové ze Znojma za dílko „Poslední poštolka“ a Kateřině Kurkové „Vlk Akela z knihy džunglí“ ze ZUŠ Lovosice.

Ve čtvrté kategorii vyhrál obrázek „Sova“ od Barbory Kubínové ze ZUŠ Lovosice. Na druhém místě skončila Marissa Oktofianto ze ZŠ Prokopa Diviše a její obrázek „Když život ztratí barvy“ a třetí místo obsadila Nela Jelínková „Les ze světa knih“. Čestné uznání patří Monice Běhavkové za dílko „Časem stromů ubývá“. V páté kategorii skončil na prvním místě obrázek „Kouzelný les“ Terezy Hanzlové ze ZŠ Komenského Brandýs nad Orlicí, na druhém místě obrázek „Strom“ Petra Zábrahy ze GPOA ve Znojmě a na třetím místě se umístil obrázek „Lesní melancholie“ Michaely Janečkové ze ZŠ Dolní Rožínka. Čestné uznání pak patří Kristýně Hýblové ze ZŠ Republiky, Znojmo, Vanesse Bednářové ze ZŠ Tasovice a Denise Malé ze ZUŠ v Lovosicích. V šesté kategorii se na prvním místě umístil obrázek Tomáše Řepky „Oko v lese“ ze ZŠ Václavské náměstí, Znojmo, na druhém místě skončil obrázek „Liška“ Barbory Veselé ze ZUŠ v Lovosicích a třetí místo obsadil obrázek paní Josefy Růžičkové „Ilustrace k básni Lesní studánka od J.V.Sládka“.

Vybrané obrázky budou vystaveny v kavárně KAFE U Radnice (Obrokova 10, Znojmo), a to od 12. července 2021 až do konce srpna 2021. Dále budou během září a října 2021 ke zhlédnutí v Městské knihovně Znojmo (Zámečnická 288/9), a to dále budou dělat radost seniorům ve znojemském Domově pro seniory U Lesíka.

Městské lesy Znojmo a Městská knihovna Znojmo