Dvě nesmazatelné vzpomínky mají lidé na letní a zimní kratochvíle na Jevišovicku: plovoucí bazény na jevišovické přehradě a lyžařský vlek u blízkého Boskovštejna. První vznikly právě bazény na přehradě. „Stavěli je v roce 1962 a můj otec stavbu zdokumentoval svým Flexaretem, který si koupil ze své první výplaty. Focení bylo jeho velký koníček,“ vzpomínal Antonín Antl nad fotkami z rodinného archivu. Až do počátku devadesátých let pak bazény na přehradě patřily k nejoblíbenějším místům pro trávení letního volna na přehradě. Samotná přehrada je zajímavá tím, že patří k nejstarším svého druhu ve střední Evropě. Na řece Jevišovice stojí od konce devatenáctého století a je zapsanou památkou.

RETRO. Co bylo a už není. Jako Anděl na horách. Pamatujete vlek v Boskovštejně?

Od konce sedmdesátých let pak na Jevišovicko rádi mířili i příznivci zimních sportů. U nedalekého Boskovštejna je lákal lyžařský vlek postavený v roce 1978. Milovníkům lyžování sloužil zhruba deset let, krátkého obnovení provozu se dočkal v polovině devadesátých let, poté zanikl.