Po předčasné smrti rakouského vévody Rudolfa IV. (1365) odešla vdova Kateřina, dcera Karla IV., ze země. Lucembursko-habsburské svazky však byly utuženy znovu sňatkem teprve osmileté Karlovy dcery Alžběty a 16letého rakouského vévody Albrechta III. Copatého v březnu 1366 v Praze. Na konci dubna odjel Karel IV. na jednání do Vídně, kde mladým habsburským bratrům slavnostně udělil rakouské země v léno. Jednání byla dokončena na svatodušní svátky ve Znojmě.

Zlatá pečeť Karla IV. Ilustrační foto | Foto: repro wikipedia.org

Honosný průvod dorazil z Vídně do Znojma ve čtvrtek 14. května 1366, ve slavnost Nanebevstoupení Páně a zároveň v den padesátých narozenin Karla IV. O den později nejmocnější vladař Evropy z titulu císaře římského na znojemském hradě, naproti rozestavěnému chrámu sv. Mikuláše, finálně stvrdil všechny předchozí lucembursko-habsburské úmluvy o vzájemném dědictví. Pro případ, že by jedna z dynastií vymřela, udělil císař se souhlasem říšských kurfiřtů saského a braniborského, říšských biskupů, vévody meklenburského, lantkrabí hessensko-leuchtenberského, císařského hofmistra Purkarta z Hardeka a několika rakouských pánů rakouské země v léno bratru Janu Jindřichovi, moravskému markraběti, a synu Václavovi, mladému českému králi, a jejich potomkům. Recipročně se souhlasem českých a moravských pánů udělil pak Karel země Koruny české v léno vévodům Albrechtovi III., Leopoldovi III. a jejich budoucím potomkům.

"Otec vlasti" těmito dohodami do značné míry předpověděl budoucí nástupnictví v českých zemích. Smrtí císaře Zikmunda v prosinci 1437, shodou okolností také na znojemském hradě, se vladařem českých zemí stal rakouský vévoda a moravský markrabě Albrecht V. Habsburský, vnuk Albrechta III. Po něm pak vládl jeho syn Ladislav Pohrobek.