Klienti Zámku Břežany zažili svůj úplně poslední školní den. A na zámek zavítalo spoustu návštěvníků při tradičním Duhovém dni. Děkujeme Zámku Břežany za pěkný příspěvek

Duhový den na Zámku Břežany. | Foto: se svolením Zámku Břežany.

Měsíc červen je vždy spojen s koncem školního roku a začátkem prázdnin. Na Zámku však školní rok byl poslední. Málokdo ví, že na Zámku měla své odloučené pracoviště Praktická škola Znojmo. Ještě předtím již v roce 2005 však otevřela Rehabilitační třídu jako odloučené pracoviště Základní škola speciální v Hrádku. A nebyla to pouze třída rehabilitační, ale i třídy s absolvováním Kurzů doplnění základního vzdělání. Posledních šest školních let patří dík paní ředitelce Ludmile Falcové, kdy tuto školu mohlo úspěšně absolvovat několik dalších našich uživatelů. Celkový počet studentů se za všechny roky uzavřel na počtu třiatřicet. Velké díky také určitě patří všem učitelkám a asistentkám pedagogů, které za toto období na Zámku vyučovaly. Myslím a doufám, že tak jako my a naši klienti budou dlouho vzpomínat na svoje školní léta, tak i všichni pedagogové spojeni s naším domovem budou dlouho vzpomínat na své žáky. Letošní poslední loučení se školním rokem bylo o to větší a důkladnější, o čem svědčí i to, že při posledních slovech nezůstalo jediné oko bez slzy štěstí, spokojenosti a smutku nad něčím co končí.