Filipojakubská čili Valpuržina noc stojí na samém prahu letního půlročí, které začíná svátkem prvního máje. Obyčeje této čarovné noci, především stavění májí a zdobení domů zelenými haluzemi, souvisí přímo s vítáním jara a opakují se v průběhu celého letničního obřadního cyklu hned několikrát. Je to noc kouzel a lásky naplněná rozmanitými tradicemi doslova od soumraku až do úsvitu druhého dne. V našem krátkém vyprávění se však zaměříme pouze na aspekt jediný, a to na stavění májek určených svobodným dívkám.

Stavění máje. Ilustrační foto | Foto: archiv redakce

Přestože ústřední květnové máje stojící na návsích moravských obcí našeho regionu příliš často nepotkáme, hoši z Moravskokrumlovska, Znojemska i Vranovska o filipojakubské noci zastrkovali májky do komínů svých vyvolených. Byly to krásné mladé břízky ozdobené pentlemi. Která dívka ráno nalezla tu vůbec nejvyšší májku, pyšnila se jí a byla na ni náležitě hrdá po celý rok. Milencům se u nás rovněž vysypávaly stezky pápěrkami nebo vylévaly vápenným mlékem, aby každý věděl, za kterou ten či onen chlapec potají chodí. Ráno proto mívali mládenci napilno, aby takovéto „chodníčky lásky“ zakryli dříve, než by je spatřily zraky nepovolaných, a to především rodičů děvčat, na které si chlapci mysleli. Tento zvyk později doplnily i škodolibé nápisy na silnicích nebo vratech usedlostí.

Rovněž mladíci z německých obcí o Valpuržině noci zasazovali májky ozdobené papírovými květy a stuhami na střechy i před domy svých dívek. Májky byly symbolem náklonnosti a lásky. Podobně jako v obcích moravských se však postavené stromky musely ještě uhlídat, aby je nezcizil některý ze soků nebo aby je jiný chlapec neodnesl a nepostavil před dům své vyvolené. Děvčata, která první májové ráno uviděla před domem májku, měla pochopitelně velkou radost. Odmítnutý nápadník se však o této noci mohl i mstít a před okno děvčeti postavit např. suchou větev ozdobenou plechovkami s povřísly. Děvče, o kterém se vědělo, že přišlo o svou počestnost, zase ráno před domem našlo na stromě pověšenou figuru ze starých hadrů známou např. v Horním Břečkově jako Todamonn. Také v německých obcích spojovaly bydliště milenců cestičky z vápenného mléka nebo z peří.