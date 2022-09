Herečka Michaela Dolinová ocenila, jakou si se svým příběhem dal pan Zika práci. Sama má doma maminku, které je 84 let. „Dobře vím, jak je pro seniory důležitý pocit potřebnosti a užitečnosti. Zrovna, než jsem odjížděla do Znojma, přišla mi maminka umýt okna. Slíbila mi, že nepoleze po schůzkách, ale sotva jsem zaklapla dveře, slyšela jsem zvuk plechového žebříku. Je činorodá, pomáhá mi a nechci jí tu radost brát. Proto si myslím, že i výherce pan Zika byl rád, že může tvořit a myšlenka, že svým příběhem pomůže domovu, v něm určitě podnítila soutěživost a nabudila energii,“ uvedla Michaela Dolinová při předání ceny za jeden z nejlepších příspěvků do projektu Pošlete vzkaz příběhem.

Prvorepublikový malíř ze Znojma odvolil mezi prvními. Má skoro sto let

Milovník přírody a cestovatel Bohuslav Zika byl výhrou potěšen, vždyť pro své Centrum sociálních služeb Znojmo vyhrál od Pojišťovny VZP šek na třicet tisíc korun. Pořídili za něj dvě lavičky s područkami, dva slunečníky, dvě plachty na slunečník a tři stromy v květináči, připravené k přesazení na slunnou zahradu centra. „Nebyla to lehká práce, vzpomínat. Ale jsme rád, že můj příběh byl mezi pěticí nejlepších a že jsme za to mohli koupit věci, které jsem si přál. Naše vlast je krásná, projel jsem jí křížem krážem, jako turista i jako muzikant s kapelou. Chraňme přírodu, všichni ji potřebujeme,“ uvedl mimo jiné Bohuslav Zika.

Na přírodu slyší i zpěvák Marian Vojtko, který se v důchodu vidí někde u jezera na rybách. „Důchod mě čeká ještě za hodně dlouho a doufám, že i hlasivky mi budou dlouho sloužit. Ale jako zpěvák senior bych chtěl chytat ryby někde u jezera, pak večer posedět, v klidu, v přírodě. To je přesně ta příroda, o které psal pan Zika. To já bych takhle pěkně napsat nedovedl, protože za mne vždycky psala slohové práce sestra nebo za úplatu spolužačky.“ Také Marian Vojtko se od seniorů učí. Od své babičky „přes ulici“ se poučil, že nemá krást kedlubny. „Jako kluci jsme jí kradli ze zahrady kedlubny a jablka, Vždycky nás honila holí. Dneska je jí 93 let a se smíchem na to vzpomínáme.“

Návrat v dešti. Páteční průvod znojemského vinobrani si aktéři budou pamatovat

Úspěch v soutěži potěšil i ředitelku Centra sociálních služeb Radku Sovjákovou. „Naše zahrada je na skále a na navážce a nic moc na ní neroste. Panu Zikovi příroda chybí, proto si přál zkrášlit zahradu. Z jednoho příběhu vzniklo krásné vítězství. Porota, která příběh četla a následně ocenila, musela vidět hloubku příběhu. Hodně nás vítězství potěšilo. Těšíme se na další projekt z dílny VZP a určitě se znovu zapojíme,“ řekla ředitelka.

Soutěž „Pošlete vzkaz s příběhem“ pojišťovna připravila jako jednu ze svých aktivit společenské odpovědnosti s cílem povzbudit seniory k tomu, aby sepsali příběh s poselstvím další generaci. Pět nejlepších příběhů získalo cenu po třiceti tisících korunách. V další fázi projektu příběhy ilustrovaly děti a výsledkem je publikace Pošlete vzkaz příběhem. Došlo k propojení generace – senioři poslali dál svá životní moudra – mladí je přečetli, zpracovali a poučili se z nich.

David Novotný