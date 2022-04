"Už jsem se těšila, až skončí covidové období a zase budu mít možnost navštěvovat různé kurzy. To mě při studiu mého oboru baví nejvíc,“ svěřila se Valentina, žákyně HT2.A, „neznám spolužáka, který by nechtěl být barmanem. Představte si přímořské letovisko, pláže, bary, spokojení turisté…, lákavá představa, že? Nyní ale zpět ke kurzu. První den jsme probírali charakteristiku baru, různých koktejlů a tak. Nevěřila bych, že teorie může být tak chytlavá, ale když se člověk zajímá, tak ho baví vše kolem. Hned po teorii přišla praxe. Učili jsme se práci se šejkrem, míchací sklenicí a celkově kompletní postup při přípravě drinků. Druhý den už to nebylo takové to lážo plážo. V první polovině dne jsme míchali nealkoholické nápoje. Já osobně jsem si namíchala Margaritu Virgin, ale mezi spolužáky se objevila třeba Piňa Colada Virgin i Cosmopolitan Virgin. Jakmile jsme domíchali nealko drinky, šlo se na charakteristiku alkoholu, od čirých po barevné. Míchání alko drinků bylo samozřejmě daleko zajímavější. Moje volba bylo Mojito, ale objevila se znovu Piňa Colada White Russian, Alexander, ale i Daiquiri a Martiny Dry. Řeknu vám, s vědomím, že si to potom vypijeme, se to dělá hned precizněji! Třetí den nám paní učitelky zadaly volnou ruku, vyhlášený byl freestyl. Co myslíte, že jsme si volili? Jasně, verze s alkoholem! Byly nádherné! Krásně barevné, prostě stylové!“Chcete také umět namíchat drinky, které lahodí nejen oku, ale i chuťovým pohárkům? Kurzy nabízíme nejen žákům, jsou určené i zájemcům z řad veřejnosti!