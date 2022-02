Masopustní veselí vyvrcholí na většině míst o nadcházejícím víkendu, třeba v Uherčicích ale maškary vyrazily rejdit do ulici už v sobotu. První rozpustilou slavnost v letošním roce si užily i přes větrné počasí. Obci děkujeme za pěkné fotky.

Masopustní veselí v Uherčicích. | Foto: se svolením obce

Po vynucené pauze se do Uherčic vrátil masopustní rej. "Počasí se rozhodlo, že maškarám dá co proto, ale i přesto se akce vydařila a nakonec se sešlo třináct masek, které si to užily a přinesly trochu veselí i do ostatních domovů. Děkujeme všem maskám, že přišly," hodnotili pořadatelé.