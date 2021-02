U nás na Zámku v Břežanech velice rádi dodržujeme tradice. At jsou to tradiční akce na Zámku, nebo tradice lidové. Mezi ty lidové zcela jistě patří každoroční masopustní rej masek. Také v letošním roce jsme si tuto akci nemohli nechat ujít. I přes přísná hygienická opatření, která se v současné době musí dodržovat, a v pobytových sociálních zařízeních zcela neoddiskutovatelně mnohem důsledněji a bez pochybení, proběhl tradiční rej masek, ale netradičně.

Obyvatelé domova Zámek Břežany oslavili letos Domácí masopust. | Foto: archiv domova/sestra Klára

Obrovské poděkování patří všem zaměstnancům z přímé péče i aktivizačním pracovníkům. Společnými silami připravili pro klienty Zámku nezapomenutelný zážitek spojený s masopustem. Na každé domácnosti (tak se totiž říká oddělení, protože klienti jsou tady prostě doma) si sami připravili bohaté občerstvení. Od chutných jednohubek až po výborně vysmažené masopustní koblížky a masopustní speciality zvané Boží milosti. Samozřejmě nechyběly domácí jitrnice a kousek „podomácku“ vyuzeného masa. Aktivizační pracovníci si pro své klienty připravili bohatý program, kdy v převlečení za typické masopustní maškary obešli společně se zpěvem za doprovodu kytary všechny domácnosti, kde na ně netrpělivě čekali klienti jak jinak než v maskách a společně nejen zpívali, ale i tančili v lidovém rytmu. Jaké však pro klienty bylo zadostiučinění, když byli zástupem masek chváleni, jaké to bohaté občerstvení a skvělou výzdobu připravili. Velmi těžko se z každé domácnosti odcházelo, protože není lepší pohled než pohled nás zaměstnanců na spokojeného a šťastného člověka. A v dnešní době je velice důležité nejen to krásné a příjemné přijímat, ale i umět rozdávat. Doufejme, že další masopust již proběhne tradičně, ale i kdyby ne, tak za jakékoliv situace si člověk umí přece poradit a udělat sobě i druhým život krásnější. A u nás na Zámku v Břežanech je spousta lidí, kteří to umí a hlavně tu radost rozdávají velice rádi.