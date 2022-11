I já jsem mimochodem vínečku neodolal a příjemně mě zahřálo. To slabší jedinec zapomene i na bolavé nohy. Děti skotačí a hrají na honěnou v příšeří farské zahrady, která je patřičně vyzdobená strašidly a dýněmi a nálada je uvolněná a velice přátelská. Kolem hoří a strašidelně praskají a syčí ohně. Někdo se mi postaví hrdě se svou maskou před objektiv, ti menší se spíše stydí a musím záběry lovit. S přibývající tmou je to také složitější. To vše k této tradici patří a jsme za ni rádi, protože důvodů pro takováto setkávání je čím dál míň. Čím bude masek víc a nápaditějších, tím víc budeme mít důvodů se příští rok sejít znovu. Musím říct, že letošní návštěva tu loňskou rozhodně překonala. To je velice dobré znamení a další popud pro Obecní zastupitelstvo a hlavně kulturní komisi, aby v této činnosti nepolevili. My se budeme těšit na další zdařilé akce.