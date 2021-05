Mašůvecké koupaliště oslaví osmdesát let trvání

Do roku 1941 v Hlubokých Mašůvkách koupaliště nebylo. Hlavním iniciátorem vybudování koupaliště byl pan Zdeněk Bauer, který již o rok dříve ve své soukromé kronice uvádí: „Na Pástvišti před Kovaříkovými v ohbí Plenkovického potoka je místo, které svou polohou přímo láká k tomu, aby zde bylo zřízeno koupaliště. Jest to dosti široké a hluboké údolí, které se směrem západním otevírá, takže slunce svítí sem v létě až do pozdních večerních hodin. Od východu a jihovýchodu svažují se k potoku zalesněné stráně lesa borového. Do Vlčího žlíbku, porostlého to zářezu vyvěrá čistý pramen, který stéká u Kovaříkových do potoka. Tento pramen nevysychá a doplňoval by čistou vodu v koupališti.‘‘ Na tom místě už léta se mládež v potůčku koupávala a stavěla si z bláta hráze, aby měla více vody. Nacházela zde ochlazení a v potůčku lovili raky.

Stavba mašůveckého koupaliště. | Foto: se svolením Petra Grégra