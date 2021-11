Jak už se stalo tradicí, uspořádala kulturní komise ve spolupráci s obecním zastupitelstvem Hlubokých Mašůvek poslední říjnovou sobotu Halloweenskou procházku obcí. Je to akce pro celé rodiny, primárně ovšem zaměřena pro děti. Ty se nejvíc těšily a už předem si určitě každý chystal masku a lampiónek nebo lucerničku do podvečerního průvodu. Z fotografií je poznat, že fantazii se meze nekladou a tak mohl pestrý průvod při soumraku vyrazit. Děkujeme Petru Grégrovi za pěkný příspvek, fotky i video.

Děti v Hlubokých Mašůvkách prošly oblíbenou Dýňovou stezku. | Foto: Petr Grégr

Celá trasa byla lemována vydlabanými osvětlenými dýněmi a jinými podzimními dekoracemi. Počasí bylo velice přívětivé a tak to byla krásná procházka. Když se průvod vracel údolím potůčku Svatoňovce zpět před starou školu, už se patřičně setmělo a dýně s lampiony dostaly to pravé kouzlo. V cíli děti čekala zkušená čarodějnice, která je vyzkoušela z různých dovedností a odměnila je sladkostmi. Nechyběl pro všechny na zahřátí čaj a pro dospělé i svařené víno. Kdo chtěl, mohl si na připravených ohních opéci špekáček, kterých měla čarodějnice dostatečnou zásobu. Věřím, že kdyby jí došly, nebyl by pro ni problém nějaké vyčarovat. Atmosféra byla opravdu kouzelná až čarodějná a masky jedna hezčí, než druhá. Už nyní se těšíme na příští rok, na pokračování této pěkné novodobé tradice. Děkujeme všem pořadatelům a jejich pomocníkům s tím, že jejich námaha rozhodně nebyla marná.