U první kapličky, která se tematicky vztahuje k lidem bez domova, byl vzpomenut také nedávno zesnulý bývalý člen SDH Hluboké Mašůvky Ladislav Vaněk, který právě lidem bez domova neváhal poskytnout přístřeší. Setkání skončilo položením květin u Památníku osvobozen. Starosta obce Zbyněk Frey připomenul význam Sedmibolestné cesty, která byla vybudována právě před dvaceti roky. Po vystoupení žáků děti vypustily „balonky míru“.Poté na všechny zúčastněné čekalo malé občerstvení. Dále si mohli poutníci vyměnit své dojmy u ohníčku a opéci si třeba špekáček. Celé odpoledne podtrhlo krásné počasí, které přispělo k podvečernímu rozjímání. Triduum pokračovalo v sobotu v Kdousově u Jemnice, kde P. Jiří Pleskač otevíral novou poutní cestu Via Matris a kde se také konal krátký koncert. V neděli zakončily triduum slavnosti Panny Marie Bolestné v servitském klášteře na Mariahilfberg u Gutensteinu.

Institut pro křesťanskou kulturu za vedení Evy Balíkové uspořádal ve dnech 17. – 19. září přeshraniční setkání „Společně na cestách Evropy“. Již tradičně začalo první den v Hlubokých Mašůvkách v kostele Navštívení Panny Marie mší svatou, kterou celebroval P. Gerhard Maria Walder. Po mši svaté se vydali účastníci doprovázeni místními hasiči a hudebníky Semibolestnou cestou s krátkým zastavením a modlitbou u každé kapličky Via Matris. Děkujeme Zdeňku Adámkovi za pěkný příspěvek a Petru Grégrovi za pěkné fotky z mašůvecké části tridua.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.