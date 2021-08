Druhý srpnový víkend se v Hlubokých Mašůvkách konalo klání, které není jen tak leckde k vidění. Unie střelců z praku České republiky zde uspořádala již druhý ročník prakostřeleckých soutěží. Děkujeme Petru Grégrovi za pěkný příspěvek a jemu i Josefu Buršovskému za fotky.

Hluboké Maůšvky zažily druhou Prakiádu. | Foto: Petr Grégr a Josef Buršovský

Páteční odpoledne bylo vyhrazeno pro všechny, které střelba z praku zajímá a chtěli si ji vyzkoušet. Praky a střelivo si mohl každý přinést, nebo mu bylo zapůjčeno. Vyzkoušet si to mohl každý od deseti let a mohl si zatrénovat na sobotní soutěž amatérů. Večer byl zakončen velkolepou exhibiční střelbou na explodující terče. Na sobotu byla připravena soutěž mistrovství České republiky 2021 – kategorie amatérů, do které se zapojila obec, jelikož se soutěžilo o Pohár starosty obce 2021. Střílelo se na vzdálenost 10 metrů na mezinárodní pistolový terč s průměrem 50 cm. V neděli mohli návštěvníci sledovat Grand Prix Hlubokých Mašůvek 2021. Tato velká cena byla poprvé vyhlášena v loňském roce jako reakce na zrušení Mistrovství Evropy v Belgii. Naše Grand Prix je co do obtížnosti jedinou soutěží v České republice. Proto je o ni zájem i v zahraničí. Jednotlivci soutěží na dva kola ze vzdálenosti 10 metrů a jedno kolo vzdálenost 15 metrů. Elektronické sklopné terče velikosti 8-7-6-5-4 cm, sčítané body při sklopení terče2-4-6-8-10 bodů. Při stejném výsledku na prvních třech místech rozhoduje rozstřel na 15 metrů. Družstva- celou sérii terčů střílí každý člen družstva jedno kolo na 10 metrů a jedno na na 15 metrů. Pořadí určuje celkový součet bodů všech členů družstva. Zahraniční soutěžící mohou tvořit národní mužstva.