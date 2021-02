Prvňáci na Václavském náměstí jsou rádi ve škole a pilně se učí číst. Pomáhá ji tom i maskot Sovík. Děti i díky němu čtení baví a někteří už dokážou svým spolužákům předčítat celé pohádky.

Prvňáky na Václavském náměstí povzbuzuje ke čtení Sovíkovo putování. | Foto: archiv školy

Když tvůrci projektu Sovíkovo putování na podporu čtenářské gramotnosti "poslali do světa" maskota Sovíka doputoval také k nám do 1.C ZŠ Václavské náměstí ve Znojmě. Předčítal nám pohádky o zvířatech, bajky a básničky. My jsme mu na oplátku četli slova, která už známe. Také jsme ho kreslili do našich čtenářských deníků, abychom si ho uchovali v paměti.