Vše vyvrcholilo v polovině prosince slavnostním rautem, což byla naše zkouška na maturitní projekt, který nás čeká příští rok. Náš tým jsme nazvaly VENALE: Veronika, Natálie a Lenka. Ze začátku jsme byly tři, ale z důvodu přestoupení Veroniky na jiný studijní obor jsme pak projekt dokončily jen dvě. I to jsme zvládly, braly jsme to jako další zkoušku být připraveny na situaci, kdy nám prostě jednou zaměstnanec oznámí, že nepřijde do práce. Úkolů bylo opravdu hodně, řekly bychom, že snad den za dnem přibývaly! Zjistily jsme, jak je důležitá komunikace a na koho se můžeme spolehnout více či méně. Sbíraly jsme cenné zkušenosti. Když nám nebylo zrovna do smíchu, vždy nám velice pomohla Mgr. Kuchařová, učitelka odborných předmětů a současně garantka našeho projektu. Celková příprava nám zabrala 3 dny, ale výsledek stál zato! Na degustaci a zhodnocení realizace projektu jsme pozvaly našeho pana ředitele Mgr. Hanzala, paní učitelku Ing. Řeřuchovou a paní učitelku třídní a zároveň vedoucí oboru Ing. Balíkovou. Jejich hodnocení nás, jak se říká, nakoplo do další práce!“ svěřily se realizátorky Natálie Ficová a Lenka Trochtová, žákyně HT3.A.