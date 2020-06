Na zkouškové období jsme byli organizačně velmi dobře připraveni a zkoušky proběhly bez jakýchkoliv komplikací. Průběh didaktických testů vycházel z pokynů ministerstva školství a obdobně probíhaly zkoušky profilové části. Současně své vzdělávání uzavírali také žáci oborů s výučním listem závěrečnými zkouškami. U závěrečných zkoušek konaných podle „Jednotného zadání závěrečných zkoušek“ prokázali své získané teoretické znalosti a praktické dovednosti a nabyté kompetence k působení ve svém oboru. Celkem 16 žáků oborů s výučním listem dosáhlo prospěchu s vyznamenáním – nejvíce absolventů oboru Kuchař – číšník (7), 4 absolventi oboru Opravář zemědělských strojů, po 1 absolventce v oboru Zahradník, oboru Prodavač a oboru Cukrář a 2 absolventi oboru Pekař.

Jsme hrdi na úspěchy našich žáků, ale především nás těší fakt, že zájem o řemeslo nezaniká a rok co rok nastupují do učení noví uchazeči, kterým se v průběhu tří let snažíme předat maximum znalostí a zkušeností. Důkazem toho je letošních 108 absolventů Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova. Všem našim žákům, kteří úspěšně vykonali zkoušku dospělosti, přejeme, aby se jim v nadcházejících letech dařilo nejen v profesním, ale také osobním životě a aby rádi vzpomínali na společně prožité roky.

Vedení školy a pedagogický sbor SOŠ Znojmo, Dvořákova