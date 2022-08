2. ročník festivalu ROCK CASTLE právě začíná a potrvá do soboty v krumlovském zámeckém parku. Soupiska potvrzených kapel je už nyní velice zajímavá a lákavá. Těšit se můžete na zcela unikátní show „The Best Of“ metalové opery AVANTASIA zpěváka a frontmana kapely EDGUY, Tobiase Sammeta. Tvorba nových písní AVANTASIA je v plném proudu, a tak kapela nenaplánovala na letošek žádné turné. Odehraje pouze pár vybraných letních festivalů, na kterých kromě pečlivě připraveného výběru toho nejlepšího z celé historie této slavné metalové opery, zazní i nějaké zbrusu nové písně! Díky festivalu ROCK CASTLE mají fanoušci v České republice, to štěstí vidět, slyšet prožít si naživo slavnou AVANTASII v celé své kráse.

Vloni jim to nevyšlo, ale letos konečně dorazí! Německá crossoverová star GUANO APES. Kapela kolem nesmírně energické a krásné Sandry Nasic si kromě osvědčených hitů jako „Open Your Eyes“, „Proud Like a God“, „Lords of the Boards“ a dalších, přiveze do Krumlova rovněž nové střelivo v podobě zbrusu nových songů.

Další velkou a očekávanou hvězdou festivalu je industrial-metalový projekt švédského hudebníka, multiinstrumentalisty a producenta, mistra Petera Tägtgrena – PAIN! Není asi nikdo, kdo by tuto kapelu neznal. Na kontě mají skvělých osm alb s absolutními megahity jako jsou např. „End Of The Line“, „Shut Your Mouth“, „Same Old Song“, „Follow Me“, „Coming Home“ a mnoho dalších. V muzice PAIN najdete vždy silné texty, bohaté aranže, solidní melodie, neutuchající energii a jejich live shows jsou přímo zabijácké. Na ROCK CASTLE předepisujeme ten nejlepší lék na úzkosti, deprese, únavu a netečnost po dlouhém tichu – PAIN!

Všechny potvrzené kapely si na léto chystají to nejlepší ze svého hudebního arzenálu, na ROCK CASTLE se těší hromada dalších úspěšných a parádních kapel: SEPTICFLESH, KISSIN´DYNAMITE, TÝR, THE UNITY, SIRENIA, ERIC MARTIN, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, KRISIUN, DRAGONHAMMER, SLOPE, AMALGAMA, APRIL ART, CHONTARAZ, BLACK SONIC PEARLS, BLACKBRIAR, SECRET RULE, PHENOMY, MEN IN THE BOX, BARBARA BLACK, SOLAR SYSTEM, DARK GAMBALLE, DOCTOR P.P., POWER 5, LORETTA, FREE FALL…

Co dodat? Jste srdečně zváni na tři pohodové letní dny, do překrásného parku okolo zámku v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ, kde prožijete dny nabité tou nejlepší muzikou, spoustu zábavy, ale i odpočinku ve stínu vzrostlých stromů s chutným nápojem a bandou přátel okolo. 18. – 20. srpna 2022 – 2. ročník festivalu ROCK CASTLE! Těšíme se na vás!