V Lesním klubu Svatojánek jsme slavili konec léta a začátek podzimi. Nejprve jsme si připomněli dožínky. Seznámili jsme se s druhy obilí a různými způsoby mletí. Z namleté mouky pak děti dělaly placky. Ochutnali jsme pražmo a nakonec si upekli i kváskový chleba a rohlíky. Za úrodu jsme poděkovali tancem a zpěvem v den rovnodennosti a přivítali tak podzim. Poté ve Svatojánku následovala každoroční Michaelská slavnost.

Děti ve znojemském lesním klubu Svatojánek oslavili dožínky a Michaelskou slavnost. | Foto: se svolením Lesního klubu Svatojánek

Michael stojí na přechodu léta a podzimu, tedy v období, kdy vše vnější ve své nádheře uvadá, ale o to více sílí to duchovní, vnitřní. Tento přechod vyžaduje vždy mnoho sil. Lze pozorovat, že i v přírodě působí síly, které jakoby chtěly zabránit dalšímu pokroku a rozvoji a postava Michaela tak může dávat impuls k odvaze k boji, k překonání těchto sil. Obrazně můžeme tyto síly zániku vyjadřovat jako draka, se kterým za pomoci Michaela zápasíme. Proto jsme se i my s dětmi vypravili do lesa draka hledat a s pomocí kouzelného kopí, štítu a pláště sebrat odvahu a projít si kolem něj pro jablíčko. Během týdne jsme si pak draky s dětmi vyráběli a snažili se je ovládnout ve větru.