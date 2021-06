Děkujeme Miloši Ruferovi za fotky letošních pískových soch Michala Olšiaka v Lednici. Vedle zámku, kvetoucích zahrad a jarně svěžího parku je tak znovu o důvod víc se do Lednice zase přijít nebo přijet podívat.

V Lednici jsou opět k vidění sochy Michala Olšiaka inspirované letos surrealismem. | Foto: Miloš Rufer

Na největší pískoviště v Lednici na Moravě opět zavítal úspěšný sochař Michal Olšiak. Aby s partou dalších osmnácti přátel zavítal na Cestu do fantazie, neboli oživený

surrealismus. Což znamená vzájemné skloubení věcí, které by normálně k sobě nikdy nešly. Výsledkem jsou mnohatunové kolosy, jenž však působí velmi zajímavě a zaujmou svými

propracovanými detaily. Tak až do září, lze obdivovat vzájemné propojení například lokomotivy s chameleonem, staré boty s krásnou dívkou a další, kde můžeme zkoušet svoji fantazii.