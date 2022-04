Přes dvacet let jsme součástí tanečního světa. Od zrodu streetového tancování v České republice, až do dnešních dnů. Hlavní myšlenkou je předávat taneční umění novým generacím a vychovávat nové tanečníky a lektory, kteří se budou věnovat originální taneční tvorbě, jenž by měla být podpisem každé taneční skupiny.

Členové znojemské taneční skupiny Mighty Shake vystoupili ve své show s pásmem Duše jako tanec třetí dubnový čtvrtek. Odtančili dvě vystoupení – odpolední a večerní a diváci v zaplněném Znojemském divadle shlédli nabitý dynamický taneční program. Celkem jedenáct skupin tanečníků ze Znojma, Hrušovan nad Jevišovkou, Zastávkou u Brna a Velké Bíteše předvedlo to nejlepší ze svého repertoáru. Jako třešnička na dortu bylo pěvecké vystoupení Pepíka Knoba z Praktické a speciální školy Znojmo na Horní České.

#clanek|6602947#

"V Mighty Shake ve Znojmě se učí pohybovat i tříleté děti, ale street dance si s chutí zatančí i dospělí. Starší děti, ve věkové kategorii od šesti do jedenácti let se schází na svých trénincích třikrát týdně, ti malí jednou za týden. Tančí i junioři do patnácti let a dospělí tanečníci. Spolupracujeme také s domovem mládeže Základní a Praktické školy na Horní České, jejich vystoupení je součástí naší show a část výtěžku z dnešní akce pro děti z Domova mládeže poputuje," informoval vedoucí skupiny Petr Velecký. Atmosféra byla krásná a všichni účastníci si to velmi užili. Za skandovaného potlesku vestoje se všichni tanečníci s diváky dlouho loučili.

Pojem "street dance" zahrnuje druhy tance, které se provozují na ulicích, v parcích, školních hřištích nebo nočních klubech. Základním smyslem projektu je doplnit předškolní výchovu dětí ve školkách o taneční pohybovou složku tak, aby se tanec a základní rytmické a pohybové dovednosti staly dostupnými většímu počtu dětí. To je filozofie taneční skupiny Mighty Shake Znojmo.