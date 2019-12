„Mikuláš nepřijde!“zavolal jeden z čertů, kteří 5. prosince zavítali do mateřské školky na náměstí Armády. Ostatní čerti už se tetelili blahem, ale přítomní andílci se rozhodli, že to tak nenechají a vyzvali děti, aby jim přece jen pomohly Mikuláše zavolat. A povedlo se! Přišel…

Mikulášská nadílka ve školce. | Foto: foto: archiv školy

Do téhle školky chodí už téměř deset let. A nejen Mikuláš. Vždy ho doprovází houf andělů a tlupa čertů, kteří ale místo strašení vypadají, že neumějí do pěti napočítat. Však také děti spíše rozesmějí než vyděsí. A pokud dojde mezi anděly a čerty k neshodám, je tu Mikuláš, který vše uvede do pořádku. Pokaždé jiný příběh skončí vždy dobře – pořádnou nadílkou.