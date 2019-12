Mikulášský turnaj v Břežanech

Kdo by si myslel, že nemůže být víc než výroční XX. Mikulášský turnaj ve stolním tenise, by asi kroutil hlavou, kdyby navštívil ten letošní XXI. ročník. Byl opravdu velkolepý. Zřejmě proto, aby pořádající zařízení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Zámek Břežany, ukázal, že vždy je prostor pro to být zase o kousek lepší než v předešlém roce.

Mikulášský turnaj na zámku v Břežanech | Foto: Foto: Magdalena Juráková