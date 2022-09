Mimozemšťanovo poselství. Studenti z Přímky se zkamarádili na adaptačním kursu

Myšlenka „adapťáku“ má určitě hodně do sebe. Je velké množství lidí, kteří nemají rádi nové. Nové prostředí, nové kamarády, nové učitele, novou školu, nové třídy,… Nové všechno. A právě díky takovým kurzům se mohou žáci lépe poznat, aniž by je všechno to nové obklopovalo a svazovalo.A právě to si vyzkoušeli studenti znojemské Přímky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Studenti na Přímce si užili adaptační kurs. | Foto: se svolením školy

Třída SČ1.A letos vyrazila za poznáním s Marcelou Sabovou a Janou Kamarádovou do Coolny. Cíl byl jasný. Poznat svoje spolužáky. Pár jedinců jistě poznalo lépe i sami sebe. Aktivity, které si pro ně zaměstnankyně připravily, byly úžasné a opravdu zábavné. Představit sám sebe pouze křestním jménem a pozitivní vlastností, která mě vystihuje a začíná počátečním písmenem mého jména, byla oříšek pro většinu z nás. Jak se představit, pochválit a neznít namyšleně, že? Pracovat ve skupinkách při stavbě věže z těstovin, skládat puzzle na čas a zpoza deky být první, kdo pojmenuje spolužáka, to vše byly hromadné a hodně vtipné činností. Co ale žáky bavilo nejvíc, byla asi tvorba mimozemšťana, který na naši „planetku“ (papírový lampion) přináší poselství pro všechny obyvatele. Planetku si žáci vyzdobili foukacími fixami a svá poselství na ni přišpendlili. Studenti se svými mimozemšťany přináší do třídy radost, zábavu, smích, spravedlnost, dárky, bezpečí a sounáležitost. Nejvíce se ale všichni zapotili při psaní dopisu sami sobě. Schovali si je do obálek a uložili do zapečetěné „truhlice“, kterou dostala k opatrování třídní učitelka Sabová. Kdo ví, co sami sobě napsali. To se uvidí.Tak za 4 roky… Jana Kamarádová