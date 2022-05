Mince, dým a melodie. Znojemská muzejní noc pozve do středověku

Čtenář reportér Čtenář

Letošní znojemská muzejní noc návštěníky přenese do 12. a 13. století. V této době žil markrabě moravský Vladislav Jindřich, který se svým dvorem sídlil na znojemském hradě a od jehož smrti letos uplyne 800 let. A právě tato vudálost inspirovala program letošní muzejní noci ve Znojmě. V pátek od sedmi do jedenácti večer čeká na malé i velké návštěvníky v Domě umění, minoritském klášteře a na znojemském hradě bohatý program.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Radomír Němec představí na muzejní noci ve Znojmě různá přírodní vykuřovadla. | Foto: Radomír Němec