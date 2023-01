Miroslavské Knínice zdobí nový betlém. A vrátil se i ten živý

Po přestávce vynucené covidovými omezeními se do Miroslavských Knínic vrátil živý betlém, představení spolku A je to pod taktovou Anny Klímové a Radky Weisové. Obě se také přičnily o to, že Knínice zdobí nový betlém, který společně vytvořily.

Spolek A je to připravil v Miroslavských Knínicích po vynucené pauze opět oblíbený živý betlém. | Foto: Petr Příkazský

Tak dlouho se Anně Klímové a Radce Weisové líbily vyřezávané betlémy, které v adventu a o Vánocích zdobí prostranství v různých městech i vsích, až se rozhodly, že něco podobného vytvoří i doma v Miroslavských Knínicích. „S kamarádkou jsme se rozhodly, že to zkusíme taky, i když jsme před tím nic nevyřezávaly. Všechno jsme začaly chystat někdy na jaře a přes léto a podzim jsme se pustily do práce. Rodiny a přátelé nám pak ještě pomohli vyrobit přístřešek, ve kterém betlém stojí. Věřím, že se lidem libí,“ řekla Anna Klímová. Po vynucené covidové pauze se mohl do Knínic vrátit i oblíbený živý betlém. Na tradiční představení, letos poprvé odehrané právě u nového betléma, se Kníničtí sešli na Štěpána. „Prakticky každý rok musíme představení nacvičit a připravit znovu, protože děti odrůstají a odcházejí a my musíme hledat pořád nové herce. Navíc nám letos někteří onemocněli, ale všechno jsme nakonec zvládli,“ doplnila Klímová.