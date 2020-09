Třetí zářijovou sobotu jsme v Miroslavi uspořádali zábavné odpoledne s hasiči pro děti i dospělé. Na osmi stanovištích si mohli všichni účastníci ověřit své znalosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Miroslavští hasiči připravili zábavné odpoledne. | Foto: SDH Miroslav

Například čísla na tísňové linky včetně správného nahlášení události, co dělají hasiči, jaké máme druhy sirén a jejich signálů, co si zabalit do evakuačního zavazadla, jak se zachovat při požáru v domácnosti a jak ošetřit popáleniny. Děti si také vyzkoušeli smotat hadici, zachránit medvěda z tunelu a stříkat na hořící domeček. Za splnění všech disciplín od nás obdrželi zaslouženou odměnu. Děkujeme za podporu městu Miroslav.